Днепропетровская ОГА обеспокоена состоянием посевов озимых

Днепропетровская облгосадминистрация обеспокоена состоянием посевов озимых культур в регионе.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ОГА Александр ЛЮБОВИЧ.

По его словам, с 15 сентября 2011 г. аграрии области засеяли озимыми 570 тыс. га площадей, что составляет 85% от запланированного.

«Всходы появились только на 50 тыс. га площадей, что объясняется отсутствием осадков», - отметил А ЛЮБОВИЧ.

По его словам, если до конца октября пройдут дожди и не будет заморозков, то удастся избежать пересева зерновых культур весной будущего года.

А ЛЮБОВИЧ уточнил, что аграрии Днепропетровской области намерены засеять озимыми культурами 670 тыс. га, в том числе пшеницей – 500 тыс. га, ячменем – 110 тыс. га, рожью – 3,3 тыс. га.