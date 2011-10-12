Президент Словении предложил Украине сотрудничество в сельском хозяйстве

Украине и Словении необходимо начать сотрудничество в отрасли сельского хозяйства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время украинско-словенского бизнес-форума в Харькове заявил Президент Республики Словения Данил ТЮРК.

«Стоит поискать возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В последующих десятилетиях спрос на продукты питания будет увеличиваться, поэтому сотрудничество в сельском хозяйстве стоит начинать уже сегодня», – сказал он.

Д.ТЮРК, в частности, обратил внимание на перспективу сотрудничества в сфере экологического сельского хозяйства.

Президент Словении подчеркнул, что вскоре страны Восточной и Центральной Европы станут «пространством сельскохозяйственного будущего всей Европы». По мнению Д.ТЮРКА, о такой стратегической возможности нужно «обоснованно размышлять уже сегодня».

«Нужно обдумать все мелочи и включиться в этот процесс. Украина является частью европейского пространства, поэтому давайте использовать все возможности, которые перед нами сегодня возникают, и будем идти вместе дальше», – отметил Д.ТЮРК.