Global Spirits начал выпуск водки «Русский Север» в РФ

Алкогольный холдинг Global Spirits, один из крупнейших производителей алкогольной продукции, приступил к выпуску водки ТМ «Русский Север».

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, производство началось на приобретенном в начале 2011 года в России и модернизированном ликеро-водочном заводе «Русский Север» (г. Вологда).

Отмечается, что продукция ТМ «Русский Север» позиционируется в самом массовом сегменте алкогольного рынка – среднеценовом. Дистрибуцией будет заниматься ТД «Мегаполис», входящий в структуру холдинга Global Spirits. Планируется около 80% производимой продукции поставлять на российский рынок, а остальные 20% - на экспорт.

Рекламная кампания в России начнется с 2012 года с ежегодным финансированием порядка 10-15 млн. долл.

Справка УНИАН. Холдинг Global Spirits: ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), Крымский винный дом (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» в России. Портфель брендов - 15 торговых марок.