В Харьковской обл. в сентябре снято с реализации почти 27 тонн некачественных продуктов

В Харьковской области областная санитарно-эпидемиологическая станция в сентябре сняла с реализации свыше 26,5 тонн недоброкачественных и опасных продуктов питания.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции.

В облСЭС отмечают, что за сентябрь специалисты санстанции провели свыше 1,4 тыс. проверок и зарегистрировали нарушение требований санитарного законодательства во время 697 обследований (49,4% общего количества).

Из 901 обследованного объекта пищевой промышленности, общественного питания, торговли, нарушение санитарных норм выявлены на 523 (58,1%) объектах, из 438 обследованных учебных и оздоровительных заведений для детей на 143-х выявлены нарушения санитарных норм (32,7%).

За месяц на нарушителей санитарного законодательства СЭС наложила 704 штрафа на сумму 101,4 тыс. грн. За реализацию недоброкачественной продукции применены 127 финансовых санкций на общую сумму свыше 6,6 тыс. грн., прекращалась эксплуатация 194 объектов повышенного эпидриска.