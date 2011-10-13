Янукович за поэтапное создание рынка земли - «есть очень много неизвестных вопросов»
13:36, 13 октября 2011Агро
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за поэтапное создание рынка земли в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Каменец-Подольском Хмельницкой области, где он находится с рабочей поездкой.
«Шаг за шагом будет подходить к созданию рынка земли», - сказал он.
Президент напомнил, что уже принято решение о создании земельного кадастра и сейчас надо посмотреть, каким является реальное состояние дел с земельными ресурсами в Украине, кто является реальными владельцами земли. «Есть очень много неизвестных вопросов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он добавил, что, в конце концов, земля должна получить эффективного владельца.
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