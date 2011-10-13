Закон «Об органическом производстве» будет стимулировать развитие АПК – Присяжнюк

Принятие закона «Об органическом производстве» будет стимулировать развитие всего аграрного сектора Украины. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, в Верховной Раде Украины рассматривается законопроект «Об органическом производстве», который поможет стимулировать развитие как этого направления, так и всего аграрного сектора.

«Кроме того, Минагропрод будет приобщать науку и образование к локальному изучению вопроса о системной помощи и стимулировании производства органической продукции. В Украине хозяйства по производству экологически безопасных продуктов должны быть в каждом регионе», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его мнению, переход на экологически безопасную продукцию - актуальная мировая тенденция, которую Украина должна перенять для сохранения здоровья нации и обеспечения конкурентоспособности и стабильности аграрного бизнеса.

«Развитие органического земледелия - неотложная потребность дня, потому Минагропрод будет активно поддерживать и стимулировать развитие органического сельскохозяйственного производства. Во-первых, безопасные продукты «без химии» - это здоровье нас и наших детей, а, во-вторых, это новые возможности для отечественных сельхозпроизводителей», - отметил министр.

По словам главы Минагропрода, сегодня весь мир понимает важность выращивания качественных и безопасных продуктов питания и наращивает спрос на них, потому украинские аграрии должны воспользоваться этим. «В большинстве стран потребители готовы заплатить на 15% больше стоимости продуктов в случае, если они выработаны с применением всех органических требований и норм. А Украина имеет все условия для развития органического земледелия», - убежден Н.ПРИСЯЖНЮК.