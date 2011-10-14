В Польше в сентябре замедлился рост цен

Варшава. В Польше в сентябре рост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 3,9% с 4,3% месяцем ранее, сообщило УНИАН Главное управление статистики GUS.

В месячном выражении цены выросли на 0,1%.

Аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 4,2% год к году и на 0,4% к августу.

По данным GUS, в сентябре больше всего увеличивали инфляцию подорожавшие транспортные и коммунальные услуги (на 7,6% и 5,9%) и продукты питания (+3,1%).

В то же время больше всего подешевели одежда и обувь – на 2,9%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Польше, которая в начале года составляла 3,6%, в мае впервые за десятилетие составила 5%, после чего начала снижаться, достигнув 4,2% в июле.

Польские власти ожидают в текущем году инфляцию не выше 3,5%, в то время как аналитики прогнозируют около 4%.

Справка УНИАН. В 2010 году темп роста потребительских цен в Польше снизился до 2,6% с 3,5% в 2009 году.

Инфляция в крупнейшей восточноевропейской стране, входящей в ЕС, впервые с начала девяностых годов опустилась ниже уровня 10% в 1998 году, достигнув исторического минимума в 2005 году на уровне 0,7%.

За последние десять лет годовая инфляция в Польше не поднималась выше 4,4%.