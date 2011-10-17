Во вторник в ряде регионов ожидаются дожди с мокрым снегом

Завтра в южных, восточных и большинстве центральных областей Украины ожидаются дожди с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 18 октября в южных, восточных и большинстве центральных областей облачно, дожди, местами сильные, ночью кое-где с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла. В Крыму очень сильный дождь; температура ночью 6-11° тепла, днем 10-15°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем в северных областях (кроме Житомирской) местами небольшой дождь; температура ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°. Ветер в Украине северо-восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части местами порывы 17-22 м/с.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла.

В столице также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.