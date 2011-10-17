В Ривненской области возбуждено два уголовных дела по фактам незаконной добычи воды

Прокуратурой Ривненской области возбуждено два уголовных дела по фактам незаконной добычи воды.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ривненской области.

Гощанским районным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц одного из местных сельскохозяйственных производственных кооперативов по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Установлено, что эти лица вопреки уставу кооператива и своим должностным обязанностям не приняли мер для получения специального разрешения на водопользование, чем нарушили требования Водного кодекса Украины. Это привело к незаконному забору подземной пресной воды. Государству нанесен ущерб на сумму более 440 тысяч гривень.

Аналогичное нарушение выявлено и Дубенским межрайонным прокурором при проведении проверки в одном из коммунальных предприятий Дубенского района. Выяснено, что на этом предприятии самовольно, без разрешения на специальное водопользование, добыли около двух тысяч кубометров пресной воды из подземных источников. Убытки вследствие незаконной деятельности составляют почти 80 тысяч гривень.

По обоим делам проводится следствие.