В сентябре в Закарпатье подорожали мясо, масло, яйца и алкоголь

В сентябре т.г. по сравнению с августом в Закарпатье подешевели сахар, овощи и хлеб, подорожали - мясо, масло и яйца и алкогольные напитки.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила начальник Главного управления статистики в Закарпатской области Галина ГРИНИК.

По ее словам, индекс потребительских цен (инфляции) по Закарпатской области в сентябре 2011 г. по сравнению с августом 2011 г. составил 99,8%, в то время как по Украине - 100,1%. За январь-сентябрь текущего года индекс инфляции к декабрю 2010 г. составил, соответственно, 102,7% и 104,2%.

Г.ГРИНИК уточнила, что ценовая ситуация на потребительском рынке Закарпатской области в сентябре 2011 г. по сравнению с августом сказалась удешевлением продуктов питания и безалкогольных напитков на 0,8%.

Более всего, по данным управления статистики, на 11,7% подешевели овощи. Кроме того, на 2,7% стали дешевле хлеб и хлебопродукты, на 9,4% - сахар и на 0,8% - фрукты.

В то же время на 7,3% подорожали яйца, масло сливочное - на 2,9%, мясо и мясопродукты - на 1,7%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 1,4%.

На алкогольные напитки и табачные изделия цены выросли на 1,3%, в т.ч. алкогольные напитки - на 1,9%, табачные изделия - на 0,3%.

Также Г.ГРИНИК уточнила, что услуги учреждений образования стали дороже на 6,3%, в частности, среднего образования - на 11,4%, высшего - на 6,9%.

Кроме того, по данным статистики, в сентябре подорожали предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья на 0,5% вследствие роста цен на мебель, предметы обстановки и другие виды покрытий, домашнего текстиля и бытовой техники.

Снизилась стоимость фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 0,5%.

В то же время, по информации Закарпатского облстата, не претерпели изменений тарифы на жилье, воду, электричество, газ и др. коммунальные услуги.