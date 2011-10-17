Аграрии уже намолотили 45,84 млн. тонн зерна – Минагропрод

Аграрии Украины по состоянию на понедельник, 17 октября, намолотили 45,84 млн. тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 13,6 млн. га, что составляет 88% от прогноза. Средняя урожайность культур составляет 33,8 ц/га против 27,4 ц/га в прошлом году.

Кукуруза на зерно собрана с 1,86 млн. га (52% от прогноза), намолочено 10,46 млн. тонн, средняя урожайность составляет 56,2 ц/га (в 2010 году – 43,3 ц/га).

Гречиха собрана с 0,27 млн. га (96% от прогноза), намолочено 0,31 млн. тонн, средняя урожайность - 11,3 ц/га (в 2010 г. - 8,2 ц/га).

Просо обмолочено на 0,15 млн. га (98% от прогноза), намолочено 0,29 млн. тонн при средней урожайности 19,1 ц/га (в 2010г. - 15,3 ц/га).

Рис собран с 0,02 млн. га (61% от прогноза), получено 0,11 млн. тонн при средней урожайности 59,9 ц/га (в 2010г. – 55,7 ц/га).

Напомним, по прогнозам Минагропрода, производство зерновых культур в 2011 году составит около 53 млн. тонн.