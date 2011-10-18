Янукович поздравил аграриев Днепропетровщины с намолотом третьего миллиона тонн зерна

С намолотом третьего миллиона тонн зерна аграриев Днепропетровской области поздравил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

По состоянию на 17 октября аграрии Днепропетровской области намолотили 3 млн. 14 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 170 тыс. тонн, или на 6%, больше, чем в минувшем году.

В том числе пшеницы при урожайности 31,9 ц/га получено 1,5 млн. тонн (больше на 5,4%), кукурузы на зерно – 802,3 тыс. тонн (больше на 32% при урожайности 36,1 ц/га). Валовой сбор ячменя составил 668 тыс. тонн при урожайности 21,2 ц/га. Также в регионе намолочено 9 тыс. тонн гречихи и более 34 тыс. тонн проса.