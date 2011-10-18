В Тернопольской обл. за 9 мес. реализация зерновых выросла на 15,8% - до 418 тыс.тонн

В Тернопольской области в январе-сентябре 2011 года объемы реализации зерновых культур сравнительно с январем-сентябрем 2010 года увеличились на 15,8% - до 418,3 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, пшеницы аграрными предприятиями было реализовано 214,6 тыс. тонн (на 13,8% больше, чем за 9 месяцев 2010 г.), ржи – 1,108 тыс. т (на 41,4% меньше), ячменя – 71,961 тыс. т (-20,9%), кукурузы – 121,539 тыс. т (в 1,9 раза больше).

Пшеницу в среднем продавали за 1,555 тыс. грн./т, что на 49,5% дороже сравнительно с ценами января-сентября 2010 года, рожь – за 1,345 тыс. грн./т (+66%), ячмень – за 1,683 тыс. грн./т (+62,5%), кукурузу – за 1,524 тыс. грн./т (+36,4%).

Подсолнечника в январе-сентябре т.г. в области было реализовано 6 тыс. тонн (в 1,8 раза больше), продавали его за 3,093 тыс. грн./т (на 11,2% выше прошлогодней цены), сои – 13,891 тыс. т (в 2,7 раза больше), ее в среднем продавали за 3,324 тыс. грн./т (+27,3%).

Также в январе-сентябре 2011 года было продано 69,654 тыс. тонн рапса (на 14,3% больше, чем годом ранее), продавали его за 4,082 грн./т (+45,3%).