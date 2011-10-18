В Кировоградской обл. за 9 мес. производство сельхозпродукции выросло на 12,5%

В Кировоградской области в январе-сентябре 2011 года объемы производства продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом 2010 года выросли на 12,5%, в том числе на предприятиях – на 15,7%, в хозяйствах населения – на 9,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Объем валовой сельхозпродукции за отчетный период составил 3,194 млрд. грн.

Общий объем производства продукции растениеводства по сравнению с январем-сентябрем 2010 года увеличился на 16% (в хозяйствах населения – на 17%, на предприятиях - на 15,3%).

Производство животноводческой продукции выросло на 3,5% (на предприятиях – на 18,4%, в хозяйствах населения –осталось на уровне прошлого года).

По информации облстатуправления, в январе-сентябре 2011 года объемы производства мяса по сравнению с январем-сентябрем 2010 года увеличились на 9,7% - до 45,4 тыс. тонн. Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство мяса на 30,3% – до 9,9 тыс. т, население – на 5% (до 35,5 тыс. тонн).

Молока в январе-сентябре 2011 года в области произведено 272,6 тыс. тонн, что на 3% меньше, чем в январе-сентябре 2010 года. Сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 1,8% – до 32,3 тыс. тонн, хозяйства населения – на 3,2% (до 240,3 тыс. тонн).

За 9 месяцев 2011 года в области получено 429,3 млн. шт. яиц – на 10,3% больше, чем в январе-сентябре 2010 года. Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 21,3% – до 174,2 млн. шт., население – на 3,9% (до 255,1 млн. шт.).

Численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств уменьшилась по сравнению с 1 октября 2010 года на 7,1% и составила 141,8 тыс. голов, коров - на 4,5% (71,5 тыс. голов). В то же время, в январе-сентябре 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло количество свиней - на 4,1% (до 303 тыс. голов), овец и коз - на 8,9% (до 57,5 тыс. голов), птиц всех видов - на 0,6% (до 5,9 млн. голов).