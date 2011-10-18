В Крыму продлили штормовое предупреждение
11:01, 18 октября 2011Агро
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Крымское управление МЧС продлило объявленное ранее штормовое предупреждение, так как в регионе – сложные погодные условия.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.
«Согласно данным Гидрометеорологического центра, 18 октября в Крыму ожидаются сильные ливни, усиление северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду», говорится в сообщении.
Не исключен подъем уровня воды в реках на 0,5 - 1 метр.
Как сообщал УНИАН, ранее штормовое предупреждение объявляли в Крыму на воскресенье и понедельник, 16 и 17 октября.
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