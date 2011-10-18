В 2011 году минимум лесных пожаров за шесть лет – председатель Гослесхоза

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор СИВЕЦ заявляет, что в 2011 году количество и площадь лесных пожаров самые маленькие за период с 2005 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам В.СИВЦА, в соответствии с распоряжениями Президента Украины и правительства, в полном объеме обеспечено проведение комплекса профилактических противопожарных мер в подведомственных лесных массивах.

«Особое внимание уделялось работе с населением и общественностью. Нами активно проводилась разъяснительная работа в местах массового отдыха населения относительно вынужденных запретительных мер при посещении лесов и опасности, которая возникает при лесных пожарах. В этом году работники лесного хозяйства как никогда почувствовали понимание и поддержку со стороны граждан в вопросах сохранения лесов, соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесных насаждениях», – отметил В.СИВЕЦ.

«В этом году количество и площадь лесных пожаров самые маленькие за период с 2005 года. А именно - 1719 случаев на площади 590 га», – отметил он.

«Кроме того, не допущено повреждения ни одного жилого, производственного или другого объекта, сохранена жизнь и здоровье людей. Гослесагентство выражает искреннюю благодарность всем гражданам, представителям местных и центральных органов исполнительной власти за помощь и содействие лесоводам в вопросах сохранения лесов от лесных пожаров и надеется на плодотворное сотрудничество в будущем», – сказал В.СИВЕЦ.