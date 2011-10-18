Аграрии уже высеяли 7,1 млн. га озимых зерновых

Аграрии Украины по состоянию на 17 октября 2011 года посеяли озимые культуры на зерно на площади 7,1 млн. га, что составляет 87% от прогноза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, озимая пшеница и тритикале посеяны на площади 6 млн. га (91% от прогноза), рожь – 0,3 млн. га (93%) и ячмень – 0,8 млн. га (65%). Кроме того, озимый рапс посеян на 0,9 млн. га (96%).

Зяблевая обработка земли проведена на площади 9,2 млн. га (70%).