В Украине создана Федерация работодателей агропромышленного комплекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, сотрудничество Минагропрода со специалистами и экспертами Федерации работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины усилит диалог между аграриями и государством. «Аграрно-промышленный сектор – единственная отрасль, которая не имела федерации работодателей. И, наконец, такая организация создана. Минагрополитики обязательно будет активно сотрудничать с Федерацией работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины», - отметил министр.

«Созданная Федерация поможет объединить усилия аграриев в отстаивании разных программ и преференций аграриям. По крайней мере, я хотел бы пожелать этого Федерации, чтобы она не стала очередной модной ассоциацией, а работала на результат. Кроме того, активное сотрудничество Министерства с Федерацией усилит социальный диалог власти и аграриев», – подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.