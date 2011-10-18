«Житомирский маслозавод» аннулировал информацию о привлечении кредита от «Райффайзен Банк Аваль» на 80 млн. грн

ПАО «Житомирский маслозавод» аннулировал информацию о привлечении кредита от ПАО «Райффайзен Банк Аваль» на сумму 80 млн. грн. Соответствующее сообщение размещено 14 октября в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Специальная информация эмитента - сведения о получении кредита на сумму, превышающую 25 процентов активов эмитента, размещенная в ленте новости (в ленте новостей интернет-издания ГКЦБФР - УНИАН) 7 октября 2011 года, является ошибочно предоставленной, в связи с чем считается недействительной и опровергается», - говорится в сообщении маслозавода.

При этом предприятие не указывает причины, по которым информация о привлечении кредита аннулируется.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в официальном интернет-издании ГКЦБФР было размещено сообщение о привлечении ПАО «Житомирский маслозавод» кредитной линии на сумму 80 млн. грн. от ПАО «Райффайзен Банк Аваль».

Справка УНИАН.ПАО «Житомирский маслозавод» работает на рынке мороженого и в молочном бизнесе. Ежегодно на предприятии выпускается продукции на сумму около 1 млрд. грн.

Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Австрийская группа "Райффайзен" владеет 96,18% акций «Райффайзен Банка Аваль».