«Авангард» за 9 месяцев увеличил производство яиц на 48% - до 4,4 млн. шт.

Компания «Авангард», один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-сентябре 2011 г. увеличила производство яиц на 48% - до 4,398 млн. шт. яиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 30 сентября общее поголовье птицы компании составило 24,5 млн. голов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

Средняя цена реализации яиц за 9 месяцев увеличилась на 13% и составила 0,54 грн. (без учета НДС) за 1 шт. До конца года компания ожидает дальнейшего повышения цены.

Сообщается, что объем продаж вырос на 33% и составил 3,533 млн. шт. Отмечается, что в течение данного периода компания продолжила реализацию стратегии, направленной на диверсификацию клиентской базы. В результате, за 9 месяцев доля продаж через современные сети розничной торговли увеличилась до 30% от общего объема продаж яйца компании.

Также на протяжении 9 месяцев компания осуществляла экспорт яиц на рынки Ближнего Востока, а также в страны СНГ.

Сообщается, что в сегменте производства яичных продуктов за первые 9 месяцев компания увеличила переработку яиц на 38% - до 785 млн. яиц, средняя цена реализации сухих яичных продуктов выросла на 2% и составила $6,94 (без учета НДС) за 1 кг. Компания экспортировала сухие яичные продукты на рынки Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Отмечается, что менеджмент компании удовлетворен операционными результатами и ожидает хороших финансовых результатов по итогам 2011 года.

«В третьем квартале мы уже получили прибыль от запуска первой стадии мощностей для содержания кур-несушек на птицеводческом комплексе по производству яиц «Авис», официальная церемония открытия которого состоялась в июле. Смотря в будущее, я уверена, что мы достигнем нашей цели на этот год и произведем 6 млрд. шт. яиц, благодаря позитивной динамике экспорта, в основном в Ирак, Турцию и другие страны региона MENA», - сообщила генеральный директор “Авангард” Наталья ВАСИЛЮК.

«Вместе с членами Совета директоров Компании хочу заверить всех, что объединение Avangardco IPL и Ukrlandfarming PLC позитивно повлияет на динамику развития обеих компаний в целом и на их финансовые и операционные результаты в частности. Компания наняла KPMG. Это обеспечит наиболее надежное отображение финансового состояния компании в дальнейшем», - добавила Н.ВАСИЛЮК.

Справка УНИАН. Компания «Аграрный Холдинг Авангард» (ГК «Авангард», Ивано-Франковск) – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

По итогам 2010 г. занимает 26% рынка яиц в Украине (43% промышленного рынка яиц) и 79% рынка яичных продуктов страны. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.

В результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.