Госземагентство: в Украине на 80% ликвидирована задолженность по выдаче госактов на землю
Территориальные органы земельных ресурсов выдали гражданам 189 тыс. государственных актов на право собственности на земельные участки, что составляет 80% общего количества документов, по которым существовала задолженность.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.
Как указывается в сообщении, на 100% ликвидировали задолженность регистраторы Волынской, Кировоградской и Тернопольской областей.
Ранее глава Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО отмечал, что если в регионе не будут ликвидированы долги по выдаче государственных актов, то в ходе реорганизации органов земельных ресурсов ни один руководитель территориальных подразделений Госкомзема не будет переназначен на аналогичные должности в Госземагентство.
Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. С.ТИМЧЕНКО заявлял о намерении в течение полутора месяцев ликвидировать очереди на получение государственных актов на право собственности на землю.
В Украине начиная с 2003 года возникли колоссальные очереди на получение земельных актов.