Госземагентство: в Украине на 80% ликвидирована задолженность по выдаче госактов на землю

Территориальные органы земельных ресурсов выдали гражданам 189 тыс. государственных актов на право собственности на земельные участки, что составляет 80% общего количества документов, по которым существовала задолженность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Как указывается в сообщении, на 100% ликвидировали задолженность регистраторы Волынской, Кировоградской и Тернопольской областей.

Ранее глава Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО отмечал, что если в регионе не будут ликвидированы долги по выдаче государственных актов, то в ходе реорганизации органов земельных ресурсов ни один руководитель территориальных подразделений Госкомзема не будет переназначен на аналогичные должности в Госземагентство.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. С.ТИМЧЕНКО заявлял о намерении в течение полутора месяцев ликвидировать очереди на получение государственных актов на право собственности на землю.

В Украине начиная с 2003 года возникли колоссальные очереди на получение земельных актов.