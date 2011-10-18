Украина в этом году будет иметь рекордный урожай картофеля – УАК

В этом сезоне Украина будет иметь рекордный урожай картофеля.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Украинской аграрной конфедерации, по данным Государственной службы статистики, на 30 сентября в Украине с 98% посевных площадей уже собранно более 23 млн. тонн картофеля, что за 20 лет независимости Украины является абсолютным рекордом.

Отмечается, что ожидание рекордного урожая уже привело к колоссальному удешевлению продукта. С начала сбора оптовые цены на картофель упали втрое, достигнув цены в 0,6-1 грн. за кг, «что стало ошеломляющей новостью для аграриев, которые после весенних цен на картофель на уровне 4,5-6 грн., планировали получить значительную прибыль».

Основной причиной такого урожая не является существенное увеличение посевных площадей, которые выросли с прошлогодних 1,41 млн. га до 1,44 млн. га в этом году, а благоприятная погода, которая повысила среднюю урожайность корнеплода до 166 ц/га.

Эксперты УАК отмечают, что хороший урожай картофеля также зафиксирован в России, Беларуси, Армении и др. странах, и «в этих странах производители тоже несут убытки». Поэтому спасти ситуацию не сможет и экспорт, учитывая, что Украина почти не экспортирует картофель, продавая за границу лишь 5-10 тыс. тонн в год, и такие объемы экспорта не влияют на внутренние цены. При этом основным направлением экспорта украинского картофеля была и остается Россия, но в этом году она не нуждается в импортном картофеле, а даже планирует вывезти 1 млн. т собственного продукта. Основными направлениями экспорта северный сосед Украины видит Среднюю Азию, которая значительно осложняет возможный экспорт из Украины до этого региона. Не имеет возможности Украина экспортировать картофель и в Европу, в первую очередь потому, что качество нашего картофеля не соответствует европейским стандартам.

Эксперты отмечают, что на сегодня Украина имеет в наличии картофелехранилищ на 1 млн. тонн единовременного хранения, чего недостаточно для хранения выращенного урожая.

Не менее актуальной проблемой эксперты называют реализацию овощей. «Не каждый производитель имеет доступ к оптовым рынкам, потому и реализует свою продукцию по заниженной цене. Например, в сентябре, когда оптовые цены на картофель еще были на уровне 2 грн/кг, крестьяне уже должны были продавать свой урожай перекупщикам по 0,80 грн., потому что везти небольшие объемы к большим оптовым рынкам не имели ни возможности, ни экономического смысла. По этим же причинам мы имеем и ежегодные ценовые колебания, когда осенью картофель стоит в 2-3 раза дешевле, чем весной. Когда основная прибыль оседает у перекупщиков, которые реализовывают весной приобретенный осенью картофель у частных крестьянских хозяйств», - отмечают эксперты.

По мнению УАК, помочь этому может лишь развитие кооперативов, когда частные сельскохозяйственные производители объединяются для более эффективного производства и реализации своей продукции. Но развитие кооперативов в Украине осложняется несовершенной законодательной базой, низкой, а временами номинальной поддержкой со стороны власти и неосведомленностью в этом вопросе крестьянства.