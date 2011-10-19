Для Украины самым чувствительным изъятием в договоре о ЗСТ в рамках СНГ является сахар

Санкт-Петербург. Для Украины самым чувствительным изъятием в договоре о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств, подписанном 18 октября в Санкт-Петербурге, является сахар.

Как передает корреспондет УНИАН, об этом сообщил украинским журналистам на брифинге в Санкт-Петербурге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Для нас самое чувствительное - это сахар», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что сахар всегда входил в группу изъятий, но главы правительств стран СНГ вчера договорились о том, что в рамках подписанного соглашения будет определен временной интервал, по истечении которого страны, подписавшие соглашение, от него откажутся.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что конкретные временные рамки будут определены по результатам дополнительных обсуждений. «Во всяком случае, это достаточно кратковременный интервал, в процессе которого мы от него откажемся», - подчеркнул премьер-министр.

В то же время он отметил, что РФ дала принципиальное согласие относительно украинского сахара и это отражено в договоре. «Что это изъятие в нашей двусторонней торговле будет устранено. Вот это самое главное, поскольку раньше на это согласия не было. Мы прекрасно понимаем, что в одночасье решить эту проблему невозможно, поскольку наш сахар по себестоимости, по конкурентной цене примерно в полтора раза дешевле российского. Поэтому очевидно, что если бы Россия сегодня на это пошла, то завтра пришлось остановить работу в своей сахарной отрасли. Мы это понимаем? Понимаем. Поэтому мы с пониманием подошли к решению этой проблемы и договорились, что в принципе мы ее решаем», - подчеркнул глава украинского правительства.

Он также сообщил, что в изъятие также попали нефть и газ, а по другим чувствительным для Украины пунктам изъятия нет. «Вы понимаете, что такое экспортная пошлина на нефть, может ли Россия отказаться от применения экспортных пошлин? Конечно, нет. Наверное, это добрая треть российского бюджета, но в принципе в этом договоре зафиксировано то обстоятельство, что с течением времени, переходного периода, и эти пошлины будут отменены», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге был подписан договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках Содружества Независимых Государств.

Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан, однако эти страны планируют присоединиться к нему в течение этого года.

Н.АЗАРОВ выразил надежду, что договор о ЗСТ в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.