В Черниговской области на предприятии сгорело 15 тонн семян подсолнуха.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В с. Носеловка Борзнянского района произошел пожар в помещении зернового стационарного комплекса. Огнем уничтожено 15 тонн семян подсолнуха, повреждены кровля на площади 20 кв. м и технологическое оборудование. Причина пожара – нарушение технологического регламента.