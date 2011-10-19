Завтра в Украине сохранится переменная облачность, в ряде регионов - дожди

Завтра, 20 октября, в Украине сохранится переменная облачность, в некоторых регионах - дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью в Крыму и восточных областях местами небольшой дождь, утром и днем в большинстве западных областей дожди. На остальной территории без осадков. Ночью и утром на Левобережье и в Крыму местами туман. Ветер юго-западный, в восточной части северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Закарпатье, в Крыму, на побережье морей и востоке страны 1-6° тепла; днем 8-13°, на юге и в Прикарпатье до 16°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 11-13° тепла.