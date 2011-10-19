Минагропрод и экспортеры зерна подписали Меморандум о взаимопонимании

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и субъекты хозяйствования – экспортеры зерна 10 октября 2011 года подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

В частности, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам контроля критических объемов экспорта зерна в 2011/2012 маркетинговом году на основе декларирования объемов зерновых культур, которые могут быть экспортированы, и установления экспортных ограничений, направленных на гарантирование продовольственной безопасности.

Стороны совместно будут определять и согласовывать объемы экспорта на основе предварительного баланса зерновых с учетом разных видов зерновых культур - и продовольственных и фуражных зерновых культур.

Минагропрод со своей стороны обязуется, что в случае введения ограничений в виде прекращения экспорта по отдельным категориям товаров, такие ограничения будут распространяться на всех участников рынка, которые осуществляют экспорт зерна.

Министерство подтверждает также, что до момента принятия решения о прекращении экспорта по отдельным категориям товаров оно будет предоставлять содействие и не будет устанавливать никаких прямых или непрямых барьеров на пути свободного экспорта зерна из Украины.

Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует до 1 июля 2012 года.