В Краснодоне с пищевым отравлением госпитализированы почти 30 школьников

В Краснодонской школе-гимназии зафиксировано пищевое отравления учащихся 1-4 классов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

По их данным, состояние детей удовлетворительное, большинство из них в больничном лечении не нуждается. Однако чтобы не рисковать их здоровьем, все 28 учеников были госпитализированы и взяты под наблюдение инфекционистов.

Как сообщают в областном управлении здравоохранения, причины происшедшего называть еще рано. Их специалисты уже работают на месте происшествия. К выяснению всех обстоятельств также привлечены работники санитарно-эпидемиологической станции. Взяты пробы еды на анализ, проводится обследование работников пищеблока.