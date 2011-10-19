Минагропрод прогнозирует экспорт зерна урожая 2011 года в объеме 27 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает, что объем экспорта зерна из урожая 2011 года составит 27 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

«В текущем году мы ожидаем произвести свыше 53 млн. тонн зерновых культур. Это один из самых высоких показателей производства за всю историю нашего государства. При таком уровне производства ожидаемые объемы экспорта зерновых культур составят около 27 млн. тонн», – сообщил Н. ПРИСЯЖНЮК.

Министр подчеркнул, что в этом году каждая пятая тонна ячменя, каждая восьмая тонна кукурузы и каждая двенадцатая тонна пшеницы, которые будут продаваться в мире, будут украинского происхождения. В целом по объемам экспорта пшеницы в текущем году Украина будет занимать восьмое место в мире, по кукурузе – третье, по ячменю – первое место.

Напомним, 7 октября т.г. Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур». Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн, в 2009-2010 МГ - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.