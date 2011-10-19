Украина на 18 октября экспортировала 3,9 млн. тонн зерна

Украина с начала маркетингового года по 18 октября т.г. поставила на внешние рынки 3,924 млн. тонн зерна, что на 0,936 млн. тонн меньше против аналогичного периода прошлого года.

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

За указанный период экспорт пшеницы составил 1,624 млн. тонн, что на 0,45 млн. тонн меньше против аналогичной даты прошлого года, экспорт ячменя – 1,722 млн. тонн, что на 0,46 млн. тонн меньше 2010 г. Экспорт ржи составил 0,026 млн. тонн. Кукурузы на внешние рынки поставлено 0,524 млн. тонн. Экспорт рапса составил 0,53 млн. тонн.

Напомним, Минагропрод ожидает, что объем экспорта зерна из урожая 2011 года составит 27 млн. тонн.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн, в 2009-2010 МГ - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.