В Хмельницкой области АМК рекомендовал 30 аптекам воздержаться от повышения цен

Хмельницкое областное территориальное отделение АМК рекомендовало 30 аптечным учреждениям воздержаться от действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен или возникновения искусственного дефицита лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя отделения Анатолий КАРМАЛИТА.

По его словам, в течение этого года наблюдается ежемесячный рост цен на лекарственные средства, в частности, на те, что используются для лечения (профилактики) острых респираторно-вирусных инфекций (антигриппозной группы). За последние 7 месяцев уровень цен на отдельные лекарственные средства вырос на 10-80%. Например, цена на мукалтин выросла на 85,1%, синупрет - на 29,1%, нафтизин - на 28,4%, АЦЦ - на 24,8%.

А.КАРМАЛИТА считает, что повышение цен на соответствующие товары или отказ от приобретения, или реализации товара в условиях обострения эпидемической ситуации не могут быть обусловлены объективными экономическими причинами.

Таким образом, такие действия или бездействие субъектов могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, за которые, согласно Закону Украины «О защите экономической конкуренции», предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа.