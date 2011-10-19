С начала года в Николаевской области больше всего подорожали мясо, рыба и хлеб

С начала 2011 года в Николаевской области больше всего подорожали мясо и мясопродукты – на 12,8%, рыба и продукты из рыбы – на 11,3%, хлеб и хлебопродукты – на 10,1%.

В то же время существенно снизились в цене: капуста – на 75,7%, картофель – на 44,9%, косточковые плоды – на 28,8%, бананы – на 22,6%, яйца – на 13,5%, молоко – на 11,6%. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В целом в области цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%.

Цены на безалкогольные напитки выросли на 12,5%, на алкогольные напитки и табачные изделия – на 4,5%.

За 9 месяцев нынешнего года на непродовольственном потребительском рынке товаров и услуг Николаевской области оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом повысилась на 8,2%. В частности, электроэнергия подорожала на 22,9%, горячее водоснабжение, отопление – на 16,4%, услуги водоотвода – на 10,2%, холодного водоснабжения – на 8,4%.

В то же время увеличилась стоимость проживания в общежитиях на 7,6%, твердого топлива – на 4%.

Подорожание в транспортной сфере на 21,2% вызвано, в первую очередь, подорожанием бензина – на 31,2% и транспортных услуг – на 17,5% (проезд в пассажирском железнодорожном транспорте стал дороже на 9,2%, в автомобильном – на 18,8%).

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен за январь–сентябрь 2011 года в Николаевской области оставил 104,1%, по Украине - 104,2%.