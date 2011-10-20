На украинский рынок вышли бальзамы ТМ «Бахчисарай»

Осенью 2011 года ТМ «Бахчисарай» представила украинцам крымские бальзамы «Шедевр», «Таврос», «Финарос» и «Ак-мечеть». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, бальзамы можно пить в чистом виде, добавлять в чай и кофе, делать коктейли. Крепость напитков – 36-40%. Рекомендованная цена в рознице – «Шедевр» - 30 гривен, «Таврос», «Финарос» и «Ак-мечеть» - 35 гривен.

Справка УНИАН. Бальзамы ТМ «Бахчисарай» производят на «Крымском винно-коньячном заводе «Бахчисарай» из трав и растений, которые собирают в Никитском Ботаническом Саду.