Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в Краснодонской гимназии

Прокуратура Луганской области 19 октября возбудила уголовное дело по факту отравления детей в Краснодонской городской гимназии.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

Эту информацию подтвердила сотрудник пресс-службы областной прокуратуры Лилия МАКСИМЕНКО.

По ее словам, дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса (неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных либо служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения)

Как сообщал УНИАН, в центральной городской больнице Краснодона по состоянию на 10.00 20 октября остаются 37 учащихся школы-гимназии из числа госпитализированных с отравлением. Состояние детей удовлетворительное.

Дети с пищевым отравлением были госпитализированы во вторую инфекционную Краснодонскую городскую больницу 19 октября. По данным Минздрава, был госпитализирован 41 ребенок, по данным МЧС - 49. На обед они ели борщ, гречневую кашу, рогалики с повидлом и чай. Все они ученики 1-4-х классов гимназии. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

В целом в гимназии учится 684 ученика (272 ученика 1-4-х классов учатся и питаются в отдельном здании).

В очаге заболевания специалисты СЭС осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Взяты пробы воды и остатков продуктов для установления диагноза заболевания.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил создать комиссию и обеспечить проведение с выездом на место противоэпидемиологических мероприятий и лечение больных для предотвращения дальнейшего распространения кишечной инфекции, возникшей в гимназии.