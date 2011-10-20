Рынок водки в Украине по итогам 2011 года сократится на 13%

По итогам 2011 года объем украинского рынка водки и крепких настоек сократится на 13% - с 46 млн. дал до менее чем 40 млн. дал.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на встрече с журналистами генеральный директор ООО «Крымская водочная компания» (КВК) Джонатан ВЕЙЛ.

Кроме того, по его словам, общий легальный рынок и производство водки и крепких настоек в Украине падает. «Если в прошлом году (производство – УНИАН) было 32,5 млн. дал за первые 9 месяцев, в этом году увидим 25,8 млн. дал», - отметил он. «Я думаю, нереально считать, что такая разница закроется по итогам года. В этом году размер легального рынка будет значительно ниже, чем в прошлом году. Как я вижу, в прошлом году легальный рынок был 46 млн. дал, в этом году может быть ниже 40 млн. дал», - сообщил он.

Относительно рынка слабоалкогольной продукции, по словам Д.ВЕЙЛА, отмечается падение на 5%. «Если в прошлом году первые 9 месяцев Госстат показал 8,3 млн. дал, в этом году видим 7,8 млн. дал», - сказал он.

При этом в компании «КВК» отметили, что рынок слабоалкогольных напитков в Украине остается очень привлекательным. В последнее время на рынке наблюдается тенденция роста доли алкоэнерджи, и компания ожидает, что в следующем году рост этого сегмента продолжится.

«Для меня этот сегмент слабоалкогольных напитков достаточно интересный и один из тех, где мы сейчас активно усматриваем разные возможности и возможность новых продуктов», - сообщил генеральный директор компании "КВК".

Справка УНИАН. ООО «Крымская водочная компания» (КВК), крупный производитель ликероводочной продукции, основано в 2009 году. Компания производит продукцию на ликероводочном заводе в Симферополе, который арендует у ООО «СВ-Плюс». В продуктовом портфеле «КВК»: «Medoff», «Природная коллекция», «Наша Марка», «Хуторок», «Мърная», «Longmixer» и «Коктебель».