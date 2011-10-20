«Крымская водочная компания» увеличила объем продаж на 11%

ООО «Крымская водочная компания» (КВК), один из крупнейших производителей алкогольных напитков, за 9 месяцев 2011 года увеличило объем продаж продукции на 11% против аналогичного периода 2010 г. - до 4,4 млн. дал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами генеральный директор ООО «КВК» Джонатан ВЕЙЛ.

«Первые девять месяцев были достаточно успешными. Общий объем продаж у нас 4,4 млн. дал, это плюс 11% к тому же периоду прошлого года, когда было 3,95 млн. дал», - сказал Д.ВЕЙЛ.

Он отметил, что объем продаж по Украине за 9 месяцев вырос на 13% - с 3,6 млн. дал до 4,1 млн. дал. Также, по его словам, в первые 9 месяцев т.г. компания увеличила объем производства водки на 4,8% - до 3,2 млн. дал.

Д.ВЕЙЛ также сообщил, что компания намерена наращивать экспорт продукции, что является для нее одним из приоритетных направлений деятельности. По данным компании, за 9 месяцев 2011 г. экспортировано 0,3 млн. дал, что соответствует показателю за аналогичный период 2010 г.

По словам Д.ВЕЙЛА, на сегодняшний день "КВК" осуществляет экспорт в 20 стран мира, в 10 из которых поставляет «достаточно хорошие объемы». «Видим серьезный потенциал этих рынков», - отметил он.

Д.ВЕЙЛ также сообщил, что компания рассматривает возможность экспорта продукции в Англию. «Разговор у нас идет по поводу возможности поставок на английский рынок. Я реально вижу там достаточно хорошие перспективы. Надеюсь, это будет в ближайшее время», - сказал он, отметив, что компании интересны поставки продукции, в первую очередь, в среднеценовом сегменте.

Справка УНИАН. ООО «Крымская водочная компания» (КВК), крупный производитель ликероводочной продукции, основано в 2009 году. Компания производит продукцию на ликероводочном заводе в Симферополе, который арендует у ООО «СВ-Плюс». В продуктовом портфеле «КВК»: «Medoff», «Природная коллекция», «Наша Марка», «Хуторок», «Мърная», «Longmixer» и «Коктебель».