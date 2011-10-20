Полноценное возобновление экспорта зерна возможно лишь при возмещении НДС экспортерам – УКАБ

Полноценное возобновление экспорта зерна возможно лишь при условии возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам в случае, когда они закупают зерновые и технические культуры у непосредственных производителей.

Такое мнение высказали эксперты Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", (УКАБ), сообщили УНИАН в пресс-службе УКАБ.

Как отметил генеральный директор ассоциации Владимир ЛАПА, несмотря на некоторое повышение мировых цен на основные зерновые культуры в течение октября, они не достигли уровня конца августа-начала сентября.

"Только экспорт зерна способен приносить государству 700-750 млн. долл. ежемесячно, а производителям - доходы для инвестирования в будущий урожай, но для этого необходимо восстановить паритетный по отношению к другим отраслям режим возмещения НДС при экспорте зерна и технических культур", - считает В.ЛАПА.

В УКАБ надеются, что Верховная Рада возобновит норму о возмещении НДС экспортерам зерна с 1 января 2012 года.