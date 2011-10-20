Минагропрод инициирует уменьшение госрегулирования стоимости сельхозпродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует разработку законопроекта по уменьшению влияния государства на формирование стоимости сельскохозяйственной продукции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства. По мнению министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, на сегодня у государства достаточно рычагов для контроля за ценами на продукты питания.

«Государство должно рано или поздно отойти от регулирования цены на сельскохозяйственную продукцию. Участие органов государственной власти на сегодня необходимо не в регулировании цен и в навязывании жестких рамок сельхозпроизводителям, а в предоставлении максимально возможной поддержки фермерам и производителям сельхозпродукции, в возрождении продуктовой логистики и развития сельской инфраструктуры», – отметил министр.

По словам главы ведомства, такое решение является правильным с экономической точки зрения. «Государство должно регулировать цену путем интервенций, с помощью аграрного фонда, государственных резервов, а не путем давления на сельхозпроизводителей», – отметил он.

«Главное, что в этом есть понимание со стороны правительства, ведь премьер-министр (Николай АЗАРОВ - УНИАН) дал поручение отработать такой законопроект», – добавил министр.