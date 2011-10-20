SABMiller передает Anadolu Efes производство и продажу пива в России и Украины

Компания SABMiller, один из крупнейших производителей пива, передает Anadolu Efes свою деятельность по производству и продаже пива на территории России и Украины. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что компании SABMiller plc и Anadolu Group (Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Yazıcılar Holding A.Ş. и Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.), и Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes) согласовывают создание стратегического союза на территории Турции, России, стран СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока.

«Сегодня SABMiller и Anadolu Efes объявляют о намерении заключить стратегический союз, в рамках которого Anadolu Efes становится механизмом для инвестиций обеих групп на указанной территории, а SABMiller передает Anadolu Efes свою деятельность по производству и продаже пива на территории России и Украины. Anadolu Efes осуществит эмиссию 142 105 263 новых акций Anadolu Efes для SABMiller, что составит 24% акционерного капитала укрупненной компании Anadolu Efes после капитализации.

С учетом долгосрочного характера партнерства, SABMiller и Anadolu Group заключат акционерное соглашение с тем, чтобы гарантировать сохранение за Anadolu Group мажоритарного контроля над Anadolu Efes», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после увеличения акционерного капитала Anadolu Group будет контролировать 42,81% увеличенного акционерного капитала Anadolu Efes.

Согласно акционерному соглашению, заключенному между Anadolu Group и SABMiller, Anadolu Group сохраняет за собой право управления компанией Anadolu Efes после увеличения акционерного капитала и осуществления взноса. SABMiller получает обычные права, защищающие миноритарных акционеров.

Кроме того, стороны договорились о предоставлении права первого предложения по справедливой рыночной цене в случае, если какая-либо из сторон решит продать какую-либо долю своего участия в Anadolu Efes.

SABMiller и Anadolu Efes оценивают стоимость предприятий SABMiller в России и Украине приблизительно в 1,9 млрд. долларов США.

В обмен на передачу своего бизнеса в России и Украине Anadolu Efes, SABMiller получит кредитную ноту. В случае получения одобрения со стороны акционеров Anadolu Efes на увеличение акционерного капитала, которое будет осуществлено через эмиссию без права преимущественной покупки, Anadolu Efes осуществит эмиссию 142 105 263 новых акций Anadolu Efes для SABMiller, что составит 24% акционерного капитала компании Anadolu Efes после капитализации. Процесс увеличения акционерного капитала будет использован для немедленного погашения кредитной ноты.

«Совместное предприятие займет уверенное второе место в стоимостном выражении и будет иметь исключительно привлекательное портфолио брендов. Ожидается, что оно позволит достичь значительной синергии расходов, по меньшей мере, в размере 120 млн. долл. в год, а также откроет новые возможности для синергии доходов», - говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка увеличит прибыль на акцию как для Anadolu Efes, так и для SABMillerв течение одного полного года после ее заключения.

Anadolu Group, Anadolu Efes и SABMiller ведут исключительные переговоры и планируют согласовать окончательные версии юридической документации в кратчайшие сроки и заключить сделку до конца года, при условии получения одобрения со стороны антимонопольных органов на соответствующих территориях, прочих необходимых разрешений, а также одобрения со стороны акционеров Anadolu Efes во время общего собрания.

Anadolu Group безоговорочно обязуется голосовать за принятие соответствующих решений на общем собрании акционеров Anadolu Efes.

Справка УНИАН. SABMiller plc – одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний. SABMiller также является одним из крупнейших в мире бутилировщиков продукции компании Coca-Cola.

В России в настоящее время SABMiller занимает 7,2% и 10,2% рынка в объемном и стоимостном выражении, соответственно; производительность составляет 10 млн. гектолитров в год. В Украине в настоящее время SABMiller занимает 6,2% рынка в объемном выражении, производя 1,7 млн. гектолитров в год. Портфолио брендов SABMiller в Украине включает локальные бренды «Сармат» и «Жигулевское», а также популярные международные бренды: Miller Genuine Draft, «Золотая Бочка», Velkopopovicky Kozel и Amsterdam Mariner.

Компания Anadolu Efes, ее дочерние предприятия и аффилированные лица занимаются производством и сбытом пива, солода и безалкогольных напитков на территории Турции, России, стран СНГ, юго-восточной Европы и Ближнего Востока. Anadolu Efes является специализирующимся на производстве напитков подразделением группы компаний Anadolu Group, одной из крупнейших корпораций Турции.

Anadolu Efes имеет 16 пивоваренных предприятий, 7 солодовенных заводов и 20 заводов по розливу напитков Coca-Cola в 15 странах.

До заключения настоящей сделки Anadolu Group владеет 56,33% акционерного капитала Anadolu Efes.