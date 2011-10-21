ВР приняла закон о перечне участков недр

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон "О соглашениях о распределении продукции" относительно перечня участков недр.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 257 народных депутатов из 375, зарегистрированных в сессионном зале.

Законодательным актом исключены из Закона "О соглашениях о распределении продукции" и Кодекса о недрах ссылки на Перечень участков недр (месторождений полезных ископаемых), которые могут предоставляться на условиях соглашений о распределении продукции.

Соответственно, выражение "включение определенного участка недр в этот Перечень" по тексту закона заменено словами "проведение конкурса на заключение соглашения о распределении продукции по отдельному участку недр".