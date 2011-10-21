В Житомирской области горело более 7 га сухой травы

В Житомирской области на протяжении суток горело более 7 гектаров сухой травы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, вчера в селе Кочерив Радомышльского района в результате неосторожного обращения с огнем загорелась сухая трава на землях запаса Кочеривского сельского совета. Огнем уничтожено 1,5 га сухой травы.

В тот же день возгорание травы возникло в селе Колодиевка Красноармейского района на землях СООО «Колодиевское», здесь огнем уничтожено 5,5 га сухой травы. Пожарными подразделениями спасено материальных ценностей на сумму 150 тыс. грн.

Этой ночью пожар возник в поселке Емильчино, где в результате неосторожного обращения с огнем загорелась сухая трава на площади 0,18 га.

С.УЛАНОВ назвал перечисленные пожары непростыми для ликвидации. По его словам, площадь, где возникали пожары, находится под наблюдением подразделений МЧС во избежание повторного возгорания.