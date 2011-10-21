Завтра в Украине ночью - 2° мороза, днем - 11° тепла

В субботу, 22 октября, по Украине ночью - до 2° мороза, днем - 11° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра преимущественно без осадков, лишь в центральных областях, карпатском регионе и на севере Левобережья пройдет небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла, на побережье Черного моря - до 10°, в западных и северных областях - от 2° мороза до 3° тепла; днем - 6-11° тепла, в южной части - 12-16°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11°.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° тепла, днем - 7-9° тепла.