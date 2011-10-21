В сентябре зафиксирован рост цен 80% товаров потребительской корзины - НБУ

Высокий удельный вес продовольственных товаров в структуре индекса потребительских цен (ИПЦ) сдерживал рост ИПЦ, однако цены 80% товаров потребительской корзины выросли.

Об этом говорится в экспресс-оценке инфляции (сентябрь 2011 года), размещенной на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, изменение ИПЦ в сентябре составило 0,1% (-0,1% за вычетом сезонного фактора) по сравнению с 2,9% в сентябре прошлого года, что и определило существенное замедление инфляции в годовом измерении (до 5,9% по сравнению с 8,9% в августе).

Также указывается, что, как и в предыдущие 3 месяца, существенное влияние на изменение ИПЦ имели факторы предложения (изменение небазового ИПЦ – "минус" 0,8%, вклад в изменение ИПЦ - "минус" 0,3 п. п.).

Рост небазовой ИПЦ в годовом выражении замедлился до 3,6% (17,1% - в июне). За счет высокого урожая среди компонентов небазового ИПЦ в сентябре больше всего снижались цены на овощи и фрукты ("минус" 11,6% и "минус" 3,2% соответственно). Высокое внутреннее предложение при наличии ставок экспортной пошлины обусловило снижение цен на крупы и муку. Таким образом, сырые продукты в годовом измерении подешевели на 3,1% ("минус" 0,9% за месяц). Административные цены также снижались ("минус" 0,8% - изменение за месяц, вклад в ИПЦ - "минус" 0,1 п. п., годовые темпы составляли 12,8%) из-за падения цен на сахар.

Рост базового ИПЦ второй месяц подряд составляет 0,8% (вклад в ИПЦ — 0,4 п. п.). 0,5 п. п. роста базового ИПЦ обусловлено подорожанием продуктов питания с высокой степенью обработки.

Несмотря на укрепление номинального эффективного обменного курса гривни, узкий базовый ИПЦ вырос на 0,5%, однако годовые темпы роста непродовольственной инфляции остаются низкими (3%).

В НБУ отмечают, что в годовом измерении базовая инфляция продолжила замедление (до 8,1%) и приблизилась к целевому значения на конец 2011 года 7,9% (согласно меморандуму с МВФ).

Ускорение месячных темпов роста Индекса цен производителей (ИЦП) (1,2% в сентябре по сравнению с 0,5% в августе и 0,1% в июле) связано с повышением цен на электроэнергию на 4,6%.

Это, по мнению НБУ, обусловило ускорение годовых темпов роста ИЦП до 21,3%.