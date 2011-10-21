Зернотрейдеры просят Президента поддержать решение парламента о возврате НДС

Украинский союз промышленников и предпринимателей, Украинская аграрная конфедерация, Аграрный союз, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением поддержать норму принятого парламентом закона №8521 относительно возмещения отрицательного сальдо налога на добавленную стоимость отечественным сельскохозяйственным производителям.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба УСПП со ссылкой на обращение указанных организаций бизнеса к руководству государства.

Представители аграрной общественности позитивно оценивают принятое Верховной Радой решение о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым регулируется вопрос возмещения НДС при экспорте украинского зерна и масличных культур.

Зернотрейдеры уверены, что бюджетное возмещение НДС будет способствовать улучшению экономического положения сельскохозяйственный товаропроизводителей, положительно повлияет на повышение конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса, а, следовательно, и государства.

«Украинские крестьяне положительно восприняли весть об отмене экспортных пошлин на пшеницу и кукурузу. Этот факт создал условия для справедливого ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, что приведет к получению работниками села доходов, крайне необходимых сегодня аграриям. Для поддержки развития аграрной отрасли Украины целесообразно также возобновить процесс возмещения отрицательного сальдо налога на добавленную стоимость при экспорте украинской сельхозпродукции», - говорится в обращении.