Во Львове начался Праздник сыра и вина

Во Львове начался второй Праздник сыра и вина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, до 24 октября все посетители, которые придут ко дворцу Потоцких во Львове, где проходит праздник, будут иметь возможность насладится изысканными сортами сыра и вина.

Программа праздника составлена таким образом, что в течение дня будет проходить гастрономическая часть, а после 18.00 - культурная программа.

Ежедневно на празднике будут интересные презентации, выступления, шоу и вкусные блюда. Сегодня праздничный день „посвящен сырнику как одному из гастрономических символов Львова”, - говорится в сообщении.

Также в течение праздника известные украинские виноделы будут представлять свою продукцию.