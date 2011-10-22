Завтра в Украине осадки не ожидаются, днем 4-9° тепла

Завтра, 23 октября, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью по области от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.