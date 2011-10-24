АМКУ оштрафовал восемь предприятий за сговор на рынке гречневой крупы

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал восемь предприятий в целом на 590 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия на рынке гречневой крупы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМКУ.

К ответственности привлечены ООО «Родной продукт» (Днепропетровская обл.), ООО «Сельхозсервис» (г. Луганск), ДП «Крупозавод Озерянка «ООО «ИПС» (Житомирская обл.), ООО «Сквирский комбинат хлебопродуктов» (Киевская обл.), ЗАО «Нива» (г. Луганск), КП «Белоцерковхлебопродукт» (Киевская обл.), фермерское хозяйство «Дар земли» (Хмельницкая обл.), ДП «Новоукраинский комбинат хлебопродуктов» ГАК«Хлеб Украины» (Кировоградская обл.).

Как установил Комитет, с января по февраль 2010 года указанные субъекты хозяйствования безосновательно одновременно повысили оптово-отпускные цены на гречневую крупу.

Такие действия предприятий привели к общему экономически необоснованному повышению цен на гречку и ущемлению интересов потребителей.

Ответчики прекратили нарушения.