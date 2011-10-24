Завтра в Украине сохранится сухая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 25 октября будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный и северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

В столице без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.