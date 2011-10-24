Минэкономразвития создало рабочую группу по изучению тарифных условий в рамках ВТО

Министерство экономического развития и торговли Украины создало рабочую группу по изучению вопросов изменения тарифных условий в рамках Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Рабочая группа работает. Мы провели обсуждение этих вопросов», - сказал он, выразив надежду, что рабочая группа сможет до нового года подать свои предложения относительно изменения пошлин и квот, которые предусмотрены подписанным Украиной соглашением о вступлении в ВТО.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что рабочая группа создана при Миэкономразвитии.

«Она будет рассматривать все предложения, которые к нам поступают от производителей и участников рынка», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.