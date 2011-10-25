ЕС готов отменить экспортные субсидии на сельхозпродукцию в торговле с Украиной

Европейский Союз готов отменить экспортные субсидии на сельхозпродукцию в торговле с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе своего выступления на агродебатах «Зона свободной торговли с ЕС: шансы и возможности для АПК Украины» в понедельник сообщил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Со стороны Европейского Союза, мне кажется, это беспрецедентный шаг — готовность отменить экспортные субсидии в торговле сельскохозяйственной продукцией при экспорте в Украину», - сообщил он.

По его словам, на все сельхозтовары, которые потенциально могут быть объектом экспортного субсидирования, в торговле с Украиной экспортная субсидия не будет применяться.

Как сообщил директор департамента международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА, для этого ЕС должен внести изменения в свое законодательство. Он отметил, что вопрос экспортных субсидий внутри ЕС регулируется соответствующим регламентом, и если груз направляется в Украину, то просто вносятся изменения в дополнение к регламенту, что экспортная субсидия ноль при назначении груза в Украину.

При этом В.ПЯТНИЦКИЙ добавил, что в ЕС экспортные субсидии не применяются массово, а в регламенте четко определен перечень такой продукции.

Напомним, на прошлой неделе в Брюсселе официально завершились переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.