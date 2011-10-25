Аграрии собрали 47,8 млн. тонн зерна — Минагропрод

В Украине по данным на понедельник, 24 октября, во всех категориях хозяйств зерновые и зернобобовые культуры собраны на площади 13,9 млн. га (90% от прогноза), намолочено 47,8 млн. тонн зерна (в начально-оприходованном весе) при урожайности 34,4 ц/га (в 2010 г. - 27,7 ц/га).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В настоящее время продолжается уборка кукурузы на зерно и поздних крупяных культур - гречки, проса и риса.

Кукуруза на зерно убрана на площади 2,2 млн. га (61%), намолочено 12,4 млн. тонн зерна, урожайность составляет 56,9 ц/га. Гречиха собрана на площади 275 тыс. га (98%), намолочено 310 тыс. тонн зерна, урожайность - 11,3 ц/га. Просо обмолочено на площади 153 тыс. га (99%), получено 291 тыс. тонн зерна при урожайности 19,1 ц/га. Рис убран на площади 20 тыс. га (66%), намолочено 120 тыс. тонн зерна, урожайность - 60,9 ц/га.

Также продолжается уборка подсолнечника, сои и сахарной свеклы. Подсолнечник убран с площади 4,4 млн. га (96%), намолочено в начально-оприходованном весе 8,2 млн. тонн семян при урожайности 18,6 ц/га. Соя собрана на площади 921 тыс. га (82%), намолочено 1,8 млн. тонн зерна при урожайности 20,0 ц/га. Сахарная свекла выкопана на площади 403 тыс. га (75%), накопано 14,2 млн. тонн при урожайности 353 ц/га.

Также завершена уборка рапса. Культура убрана на площади 837 тыс. га, намолочено 1,4 млн. тонн, что практически на уровне прошлого года.

Как отмечают в министерстве, из зерновых культур, сбор которых завершен, получено в зачетном весе: пшеницы - 22,2 млн. тонн (на 5,4 млн. тонн больше, чем в прошлом году); ячменя - 9 млн. тонн (больше на 572 тыс. тонн); ржи - 575 тыс. тонн (на 110 тыс. тонн больше 2010 г.).

В ведомстве напомнили, что согласно уточненным данным регионов, ожидаемое производство зерновых культур урожая 2011 г. составит более 53 млн. тонн. Таким образом, с учетом переходных запасов (6,2 млн. тонн) предложение зерновых культур в текущем маркетинговом году может составить около 59 млн. тонн. При потребности внутреннего использования на уровне 27,2 млн. тонн и формирования оптимальных переходных запасов в 5,7 млн. тонн, возможности экспорта зерна оцениваются в объеме более 26 млн. тонн (пшеницы - около 11 млн. тонн, ячменя - 3,1 млн. тонн и кукурузы - 12 млн. тонн).